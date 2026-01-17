وقال رجل الأعمال الملياردير ومالك منصة "إكس" إنه يستحق "المكاسب غير المشروعة" التي حصلتا عليها من دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وأوضح ماسك في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية، قبل النظر في قضيته ضد الشركتين، إن أوبن إيه.آي كسبت ما بين 65.5 مليار دولار و109.4 مليار دولار بفضل مساهماته عندما شارك في تأسيس أوبن إيه.آي عام 2015، بينما كسبت مايكروسوفت ما بين 13.3 مليار دولار و25.1 مليار دولار.

ولم يرد محامو أوبن إيه.آي ومايكروسوفت وماسك بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وتصف أوبن إيه.آي الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها" وجزء من حملة "مضايقات" من ماسك. وقال أحد محامي مايكروسوفت إنه لا يوجد دليل على أن الشركة "ساعدت وشجعت" أوبن إيه.آي.

ويقول ماسك، الذي ترك أوبن إيه.آي في عام 2018 ويدير الآن شركة إكس.إيه.آي المطورة لروبوت الدردشة غروك، إن أوبن إيه.آي، المطورة لتشات جي.بي.تي، انتهكت مهمتها التأسيسية من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق للتحول إلى كيان ربحي.

وحكمت قاضية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هذا الشهر بأن تنظر هيئة محلفين في القضية، التي من المتوقع أن تبدأ في أبريل.

ويقول ملف القضية إن ماسك ساهم بحوالي 38 مليون دولار، أي 60 بالمئة من التمويل التأسيسي المبكر لشركة أوبن إيه.آي، وساعد في تعيين الموظفين وتوصيل المؤسسين بجهات اتصال رئيسية وإضفاء المصداقية على المشروع عند إنشائه.

ويرد فيه أن "المكاسب غير المشروعة التي حققتها أوبن إيه.آي ومايكروسوفت - والتي يحق للسيد ماسك الآن استردادها - أكبر بكثير من مساهمات السيد ماسك الأولية".