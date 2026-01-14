وقالت الشرطة في بيان رسمي إن ساذرلاند دخل السيارة و"اعتدى جسديا على السائق ووجه تهديدات جنائية"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، مشيرة إلى أن السائق لم يحتاج إلى علاج طبي.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارع صن ست وشارع فيرفاكس جنوب هوليوود هيلز في ساعات الصباح المبكرة الإثنين، بعد ورود بلاغ عن اعتداء.

ويشتهر ساذرلاند، البالغ من العمر 59 عاما، بدوره في مسلسل الأكشن التلفزيوني الشهير "24" حيث جسّد شخصية العميل جاك باور بين عامي 2001 و2010، إضافة إلى مشاركته في أفلام ناجحة مثل "The Lost Boys" (1987) و"A Few Good Men" (1992). وهو نجل الممثل الراحل دونالد ساذرلاند، الذي توفي عام 2024.

وأفادت سجلات سجن مقاطعة لوس أنجلوس أن ساذرلاند أُفرج عنه بكفالة قدرها 50 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2 فبراير المقبل. ولم يُصدر ممثلوه أي تعليق حتى صباح الأربعاء.

ويذكر أن ساذرلاند له تاريخ سابق مع القانون، إذ حكم عليه في 2007 بالسجن 48 يوما بعد إقراره بعدم المعارضة في تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، كما أُدين في 2004 بنفس التهمة واعتُقل في 2009 على خلفية مزاعم اعتداء في ملهى ليلي بنيويورك، قبل أن تُسقط التهم لاحقا.