ووقع الحادث صباح اليوم في ‌منطقة سيكيو ​بإقليم ناكهون راتشاسيما على بعد 230 كيلومترا شمال شرقي بانكوك أثناء رحلة قطار قادمة من العاصمة متجهة إلى إقليم أوبون راتشاتاني.

وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن القطار. وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق.

وكانت الرافعة تعمل في مشروع خط سكة ‍حديد ⁠فائق السرعة عندما انهارت واصطدمت بالقطار المار، ‍مما أدى إلى خروجه عن مساره واشتعال النيران فيه بسرعة.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة ‌العربات المقلوبة ورجال ‍الإطفاء وهم يطفئون ‍الحريق بينما يتصاعد الدخان.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن من المقرر ‌أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول الذي يخوض حاليا حملة لإعادة انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

ودعا تشارنفيراكول إلى إجراء تحقيق شامل في الكارثة. وقال إن المشروع كان يواجه سابقا مشكلات تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى أن نفقا انهار خلال البناء العام الماضي.