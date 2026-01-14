وخلال جولة في مصنع فورد إف-150 في ديترويت في ولاية ميشيغن، شوهد ترامب على ممشى مرتفع يطل على أرضية المصنع مرتديا معطفا أسود طويلا.

ويسمع في الفيديو بعض الصراخ غير المفهوم ثم يظهر ترامب رافعا إصبعه الأوسط في وجه الشخص الذي كان يصرخ.

ولم يتم التعرف على هوية ذلك الشخص، لكن الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ قال لوكالة فرانس برس إنه نال ما يستحقه.

وأضاف: "كان شخصا مجنونا يصرخ بألفاظ نابية في نوبة غضب، ورد الرئيس بالطريقة المناسبة".

وأفاد موقع "تي إم زي" بأن الشخص بدا أنه كان يقول متوجها إلى ترامب "حامي متحرش بالأطفال" في إشارة إلى قضية جيفري إبستين التي تشكّل موضوعا محرجا لدونالد ترامب سياسيا.

وشهدت الولاية الثانية لترامب (79 عاما) مطالب بنشر الملفات المتعلقة بإبستين الذي كان في السابق صديقا للرئيس الأميركي ومجموعة من الشخصيات البارزة.