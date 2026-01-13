وذكر الموقع الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن العطل بدأ ‌في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبلغت ذروته ⁠بتلقي أكثر من 28 ألف بلاغ من المستخدمين في الولايات المتحدة عن ‌مشكلات، في ​المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قبل أن يقل عدد البلاغات إلى نحو 700.

وأضاف الموقع أن عدد البلاغات في بريطانيا انخفض لنحو 130 بلاغا من أعلى مستوى فوق 8 آلاف بلاغ، في حين شهدت كندا انخفاضا في عدد المشكلات بعد أن تجاوزت 3200 بلاغ في وقت سابق.

ويتتبع "داون ديتيكتور" الأعطال عن ⁠طريق جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر.

ولم ترد الشركة بعد على طلب من "رويترز"، للتعليق على سبب العطل.

وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين ‌عن العدد المعروض على "داون ديتيكتور"، إذ يتم إرسال بلاغات من المستخدمين.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تسبب انقطاع في ‌خدمة "كلاود فلير" في منع الوصول إلى "إكس" لفترة وجيزة، بعد أن أدى خلل في إعدادات الأمان إلى تعطل نظام حركة البيانات الخاص بها.

وبعد أيام قليلة، أخرج انقطاع آخر "إكس" عن الخدمة لدى آلاف ⁠المستخدمين في الولايات المتحدة.