وقال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن الجفاف ​الذي تشهده المملكة منذ 7 سنوات "انتهى".

وأضاف لأعضاء مجلس النواب أن "‌مستويات هطول الأمطار حتى الآن هذا الشتاء قفزت ⁠95 بالمئة عن العام السابق، و17 بالمئة عن المتوسط الموسمي".

وأظهرت بيانات ‌رسمية ​أن متوسط معدل امتلاء السدود ارتفع إلى 46 بالمئة، إذ وصلت عدة خزانات رئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية.

وأسهمت الأمطار في إنقاذ القطاع الزراعي من التأثيرات الضارة لشح المياه، التي عانى المغرب بسببها لسنوات.

وأدى جفاف على مدى 7 سنوات إلى استنزاف المياه المخزنة وراء ⁠السدود المغربية، وخفض محصول القمح وقلص قطعان الماشية وتسبب في خسائر فادحة بوظائف القطاع الزراعي، ودفع المملكة إلى تسريع خطط ‌تحلية المياه.

وفي ديسمبر المنصرم، قال بركة لـ"رويترز" إن المغرب يهدف إلى توفير ‌60 بالمئة من مياه الشرب من مياه البحر المعالجة بحلول 2030، ارتفاعا من 25 بالمئة سابقا، مع ترك مياه السدود للمناطق الداخلية.