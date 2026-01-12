وجاء الاعتقال بعدما جمع الرجل أكثر من 22 مليون فرنك إفريقي (نحو 39 ألف دولار)، حسبما أفادت مصادر محلية.

وكان الرجل، المعروف باسم السيد سيناياغو، قد وعد بفوز مالي بلقب البطولة مقابل تبرعات مالية، غير أن المنتخب أقصي الجمعة من ربع النهائي على يد السنغال.

وعقب الهزيمة بهدف نظيف، توجه حشد غاضب إلى منزله، قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجه من المكان.

وألقي القبض عليه بتهمة "الاحتيال"، ووضع رهن الاحتجاز لدى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حسبما أفاد به مصوران كانا يعملان معه وزاراه لاحقا.

وقال مسؤول في مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية لـ"فرانس برس"، إن "الادعاء بعلم الغيب يعاقب عليه القانون في مالي".

وأضاف المسؤول أن توقيفه كان من الصعب أن يتم لو استمر منتخب مالي في المنافسة، في خضم "الحماس الذي رافق كأس أمم إفريقيا".

وأوضح صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي مقرب منه، أن هذا الرجل، المعروف في الأصل بنشاطه السياسي، "نصب نفسه عرافا بين عشية وضحاها وجمع ثروة".