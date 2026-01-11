ولكن الاختراع الجديد، كان طريقًا إلى السجن، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية المصرية القبض على الشاب مخترع الجهاز، وهو صاحب ورشة لحام وتشكيل معادن، بتهمة تهديد حياة البشر، لأن الجهاز الجديد يعتمد على أسطوانة غاز منزلي، قابلة للانفجار.

وكشف مصدر أمني في مديرية أمن المنوفية، أن أحد أهالي مدينة أشمون نشر مقطع فيديو، استغاث خلاله من الخطورة التي يمثلها جهاز جديد لطرد الطيور من الحقول الزراعية، اخترعه أحد أهالي القرية، والذي يمكن أن ينفجر ويقتل أعدادًا من المواطنين بالمنطقة.

وأضاف المصدر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، بالرغم من عدم تقديم الأهالي بلاغًا رسميًا في هذا الشأن، وتمكنت من ضبط صاحب ورشة اللحام وتشكيل المعادن، ومعه ابنه (11 عامًا) ومعهما الجهاز الجديد.

وتابع: "الجهاز الذي اخترعه الشاب، عبارة عن مُحدث صوت، يشبه إلى حد كبير المسدسات المزيفة التي تستعمل في حفلات الزفاف، ولكن خطورته تكمل في أنه يعمل بواسطة أسطوانة غاز منزلي وماسورة حديدية، وهو الأمر الذي أثار فزع السكان في المنطقة المستخدم فيها".

ولفت المصدر إلى أن خطورة هذا الجهاز كونه يفتقر إلى كثير من عوامل الأمان، فالأسطوانة الغازية قابلة للانفجار، لا سيما أنها ستكون في أرض زراعية معرضة للشمس طوال النهار، بجانب أن الشاب لم يحصل على التراخيص اللازمة لتشغيل اختراعه من الجهات المختصة.

وأوضح أن انعدام عوامل الأمان يعرض المواطنين إلى الخطر، كما أن هناك تضرر من الإزعاج المتواصل الذي يسببه الجهاز الجديد، فهو يصدر صوتًا أشبه بانفجار القنابل، بهدف إبعاد الطيور، ومن ثم فإن الشاب لم ينتبه إلى أنه يرتكب عدد من الجرائم، ولا يقدم أمرًا مفيدًا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة وحقوق الإنسان محمد علاء: "رغم أن فكرة الجهاز تعد نبيلة، وتبدو للوهلة الأولى مربحة، لكن تعدد المخاطر المحيطة به تجعله يدخل تحت وصف (الجريمة)، فهو محدث صوت ويعد سلاحًا غير مرخصًا يوجب المساءلة".

وأشار، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المخترع الشاب اعترف بأنه كان يستهدف من وراء تصنيع الجهاز أن يبيعه للمزارعين، وذلك لإبعاد الطيور عن الحقول، وهو هدف نبيل إذ يضمن الحفاظ على المحاصيل الزراعية، ولكنه استخدم إحدى الأدوات القابلة للانفجار.

ويمثل ذلك، وفق المستشار القانوني المصري، تهديدًا لحياة المواطنين بالمنطقة التي سيُستعمل الجهاز داخلها، فأي انفجار أو حريق ينجم عن الاستخدام الخاطئ للجهاز أو ارتفاع درجة حرارته، سيحول الأسطوانة إلى قنبلة قد تطيح بالكثير من الأرواح، بما في ذلك حياته وحياة نجله.

وعن إمكان ترخيص مثل هذا الجهاز قانونًا، قال إن الترخيص يتطلب عددًا من الإجراءات، ومن بينها لجان تتأكد من أن الجهاز آمن ولا يهدد حياة البشر، بالإضافة إلى أن الإجراءات متاحة لمن يريد التعرف عليها، لكن البعض يقومون بتركيب الأجهزة واستعمالها بعيدًا عن الرقابة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات أخرى من بينها استعمال محدث صوت دون ترخيص، وإزعاج السكان، وهي اتهامات يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالسجن والغرامة، لا سيما أن مقطع الفيديو الذي تضرر صاحبه من الجهاز، يعد بلاغًا وشكوى ضد "الإزعاج".