وقالت شرطة إسلام آباد إن الانفجار وقع بينما كان الضيوف الذين تجمعوا للاحتفال بالزفاف نائمين داخل المنزل، ما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى، وأسفر أيضًا عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الحادث وقع في منطقة سكنية وسط المدينة، فيما أكد مسؤول إداري حكومي، صاحب زادة يوسف، أن السلطات تلقت بلاغًا بالانفجار في وقت مبكر من صباح الأحد، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، مشيرا إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه لسقوط الضحايا، وقدم تعازيه لأسرهم، وفق بيان صادر عن مكتبه. كما وجّه السلطات الصحية بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين، وأمر بفتح تحقيق شامل في الحادث.

ويعتمد كثير من السكان في باكستان على أسطوانات الغاز المسال بسبب ضعف ضغط الغاز الطبيعي، وقد ارتبط استخدامها بحوادث مميتة في السابق نتيجة تسرّبات غازية، فيما أكدت الشرطة استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار.