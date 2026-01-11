وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية)".

وأضافت: "فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 25 شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة".

وأوضحت: "عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إستلام نقدية – تأشيرات رحلات دينية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".