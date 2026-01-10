ظهر الدبوس — الذي يصوّر ترامب بشكل كرتوني تحت دبوس العلم الأميركي التقليدي — وسط أجواء رسمية، لكنه أثار ضحك الحضور.

وعندما سأله صحفيون عن معنى الإكسسوار، قال الرئيس مبتسمًا: “هذا ما يُسمّى ‘Happy Trump’. أهداني إياه شخص ما”.

وأوضح ترامب، بنبرة دعابية، أنه لا يشعر بالسعادة أو الرضا أبدًا، مضيفًا: "لن أكون راضيًا حتى نجعل أميركا عظيمة مجددا… لكننا نقترب جدا من ذلك".

وقد لفت الدبوس الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل مستخدمون صوره مع تعليقات حول طرافة اللحظة.

وجاء هذا العرض الخفيف للزينة وسط نقاشات جادة أدارها ترامب مع قادة شركات النفط بشأن استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء الصناعة النفطية في فنزويلا، وهو موضوع محوري في سياساته الخارجية الحالية.