وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، إن المباحث العامة بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الطالب الأصغر، الذي سدد طعنة قاتلة إلى زميله إثر مشاجرة بعد انتهاء المباراة بينهما.

وتحقق النيابة العامة في الوقت الحالي مع الطالب المتهم بقتل زميله، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا النوع من الجرائم يواجه تحركات حاسمة من جانب وزارة الداخلية، لا سيما في المناطق التي تضم مقاهي الإنترنت ومحال البلايستيشن وتشهد خلافات بين أطفال ومراهقين في أعمار صغيرة، قد تتطور لجرائم كبيرة.

وقال المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا سيد علي الصعيدي، إن الطالب المتهم بقتل زميله يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات أو المؤبد (25 عاما)، بالإضافة إلى الغرامات.

وأشار في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن القضاء قد يشدد العقوبة عند استخدام السلاح في جريمة القتل العمد أو إحداث عاهة مستديمة، وهو ما حدث في هذه الواقعة، رغم أن الشجار بدأ حول لعبة.

أما عن عقوبة حيازة السلاح الأبيض من دون استخدامه، فأوضح القانوني المصري أنها الحبس لمدة لا تقل عن شهر وقد تصل إلى 3 سنوات، والغرامة بما يصل إلى 500 جنيه، إلا في حالات معينة مثل العمل في مهنة الجزارة أو مهن تتطلب استخدام أدوات للتقطيع.

وتعيد الواقعة الجدل في مصر حول الجرائم بين الأطفال، لا سيما أن القضاء المصري لا يزال ينظر واقعتي قتل طفل الإسماعيلية الشهيرة بـ"جريمة المنشار"، وقتل طفل شبرا المعروفة باسم "جريمة الدارك ويب".