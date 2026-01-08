ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.

وحسب تقارير صحفية لبنانية، عاش هلي بعيدا عن الأضواء والإعلام، في ظل رعاية والدته التي كرست حياتها للاهتمام به، وسط ما يشاع بأن أغنية "سلم لي عليه" كتبت له.

وكانت صورة هلي ظهرت للعلن لأول مرة عام 2022 رفقة والدته، عندما نشرتها شقيقته ريما الرحباني.

ووقتها كشفت الصور عن جانب لم يعرفه الكثيرون عن حياة فيروز مع ابنها الذي كان يستخدم كرسيا متحركا للتنقل.

وتأتي وفاة هلي بعد أشهر من وفاة نجل فيروز الأكبر الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025، وبعد سنوات من رحيل ابنتها ليال وزوجها عاصي.