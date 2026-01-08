وحقق حميد عدة ألقاب عالمية في وزن الريشة، خلال مسيرته التي امتدت من عام 1992 إلى 2002، واشتهر بدخوله المذهل إلى الحلبة وحركاته الاستعراضية.

ويتتبع الفيلم صعود ‌حميد من بداياته المتواضعة، مع التركيز على علاقته الوثيقة بمدربه إنغل، الذي يدير صالة رياضية في مدينة شيفيلد الإنجليزية، ويسعى من خلالها إلى إلهام الشباب للابتعاد عن مشاكل الشوارع عبر الانخراط في عالم ‌الملاكمة.

وعندما أرسل والدا حميد اليمنيان أبناءهما إلى الصالة لحمايتهم من التعرض للعنصرية، برز نسيم البالغ من العمر 7 سنوات بفضل حركاته السريعة، وأسهمت أساليب التدريب غير التقليدية التي اتبعها إنغل، إلى جانب موهبة حميد، في وصولهما إلى قمة الرياضة، لكن النجاح وضع علاقتهما أمام اختبار صعب.

وقال بروسنان خلال العرض الأول للفيلم في لندن، الأربعاء: "إنها قصة رجلين طموحين للغاية، لديهما شغف كبير ليكونا عظيمين".

ويجسد الأخوان غيث وعلي صالح شخصية نسيم حميد في طفولته، بينما يؤدي المصري الدور في مرحلة ذروة مسيرته.

وأمضى المصري 4 أسابيع في التحضير، حيث تدرب 12 ساعة يوميا، وخسر 8 كيلوغرامات من وزنه، وشاهد لقطات أرشيفية لصقل حركات حميد وأسلوبه المتفرد.

وقال المصري: "تجسيد شخصية بحجم حميد كان تحديا هائلا. كان أحد أبطال طفولتي".

وأنتج الفيلم النجم العالمي سيلفستر ستالون، بينما كتبه وأخرجه روان أتال، الذي وصفه بأنه "قصة حب ممزقة بين أب وابنه"، مشيرا إلى أن إسهامات إنغل في الملاكمة ومجتمعه "كان يجب تسليط الضوء عليها".

وأضاف أتال: "كان إنغل وحميد ‌لامعين في مجالهما، لذا أردت أن أمنحهما فرصة متساوية".

وحضر نسيم حميد، البالغ من العمر 51 عاما، العرض الأول في لندن، لكنه لم يشارك في إنتاج الفيلم، وقال: "لأكون صادقا، هذه ليست قصة عني. إنه فيلم عن الملاكم ومدربه. لم أشارك فيه على الإطلاق، لذا فهو يحتوي على بعض الأجزاء الجيدة وبعض الأجزاء السيئة".

وأضاف حميد أنه يخطط لإنتاج سلسلة وثائقية عن حياته، بالتعاون مع الممثل مارك وولبرغ.