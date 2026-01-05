وقال مصدر أمني بالقليوبية إن المتوفين مجهولو الهوية ولا يحملون أي أوراق ثبوتية.

وعلم مراسل "سكاي نيوز عربية" من مصدر مطلع أن المصحة تعمل دون ترخيص لعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مالكيها وتحفّظت على المصحة.

كما أفاد مصدر طبي بنقل 10 مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، موضحا أن الإصابات ناتجة عن حالات اختناق بسبب الدخان الكثيف، وليس بسبب حروق مباشرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.