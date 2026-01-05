وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن اللوحات عُثر عليها في دورتموند، ويجري التحقق من صلتها بمركبات الجناة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن شاهدا أبلغ الشرطة بشأن اللوحات بعد ظهر الأحد، حيث وُجدت اللوحات في حاوية قمامة قرب موقف سيارات أجرة في محطة القطارات الرئيسية بدورتموند.

وكانت الشرطة والنيابة العامة قد نشرتا في وقت سابق صورا لسيارتين يُشتبه في استخدامهما للهروب، وتظهر فيهما أرقام لوحات التسجيل.

وكان الجناة قد اقتحموا غرفة الخزائن عبر إحداث ثقب كبير في الجدار، وتمكنوا من فتح معظم الـ3250 صندوقا الخاص بعملاء الفرع في حي بور.

وتشير التقديرات إلى أن العملية استغرقت عدة أيام، وأن حجم الخسائر قد يتجاوز 100 مليون يورو، حسبما علمت "د ب أ" من مصادر أمنية.

واكتشفت السلطات عملية السطو في 29 ديسمبر الماضي بعد انطلاق إنذار من نظام كشف الحرائق.