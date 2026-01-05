وبحسب حساب Pentagon Pizza Report، الذي يرصد حركة النشاط في مطاعم الوجبات السريعة القريبة من البنتاغون ويعدّها مؤشرا غير رسمي على الاستنفار الأمني الأميركي، فقد سُجّل ارتفاع مفاجئ في حركة الزبائن لدى مطعم Pizzato Pizza في الساعات الأولى من فجر السبت.

وذكر الحساب على منصة "إكس" أن المطعم شهد "زيادة مفاجئة في حركة الطلبات" عند الساعة 2:04 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو نشاط استمر حتى نحو الساعة 3:05 صباحا.

وأضاف الحساب لاحقا أن المطعم "أُفرغ تقريبا وعادت الحركة إلى الصفر" عند الساعة 3:44 صباحا، بعد فترة نشاط استمرت قرابة ساعة ونصف، وهو نمط تكرر في مناسبات سابقة ارتبطت بعمليات أو تحركات عسكرية أميركية كبرى.

ويُعرف هذا المؤشر غير الرسمي، المتداول منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن ازدياد الطلبات الليلية قرب البنتاغون غالبا ما يتزامن مع اجتماعات طارئة أو عمليات أمنية حساسة.

وتزامن هذا النشاط مع سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل ساعات من الإعلان الرسمي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن العملية.

وأفادت تقارير محلية بأن الانفجارات بدأت قرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، في مؤشر مبكر على بدء العملية العسكرية.

ويأتي ذلك في ظل تطورات متسارعة تشهدها فنزويلا، وسط تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وكاراكاس، وترقب دولي لتداعيات التحرك الأميركي على المشهد الإقليمي.