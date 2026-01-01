وأوضحت الشرطة في ‌بيان ‍أنه ‍جرى إغلاق المنطقة ‌بالكامل وأن حظرا جويا فُرض فوق المنتجع.

وأضافت أن الانفجار وقع عند الساعة 1:‌30 ‍صباحا (‍00:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك خلال احتفالات رأس السنة.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من قوات الشرطة والإطفاء والإنقاذ توجهت فورا إلى موقع الحادث.

وأكدت وسائل إعلام محلية حدوث وفيات وإصابات، دون أن تتوافر على الفور أرقام رسمية عن عدد الضحايا.

هذا وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون.

وأضاف أن "الحادث لا يُعامل على أنه مرتبط بالإرهاب".