وقال ترامب ردا على سؤال بشأن أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي نفس الأمنية التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية، في فترة تشهد نزاعات دولية واسعة.

ويأتي تصريح ترامب في وقت تواجه فيه إدارته تصاعدا في التوترات العسكرية الدولية، لاسيما مع فنزويلا.

وخلال عامه الأول بعد العودة للسلطة، واجه ترامب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأميركي عن مسؤوليته عن إنهاء عدة حروب حول العالم.

نتنياهو حضر حفلة ترامب

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين المدعوين في حفلة رأس السنة التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء في مقره "مارالاغو" في ولاية فلوريدا، بحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر نتنياهو بجانب ترامب في مقطع فيديو نشره المؤثر المحافظ مايكل سولاكييفيتز، وذلك بعدما استقبله الرئيس الأميركي الإثنين في بالم بيتش.

وكان ترامب ألمح مازحا إلى أنه قد يدعو نتنياهو إلى حفلته، خلال محادثاتهما التي استمرت يومين وركزت على المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ملف إيران.

وقلل ترامب خلال الأسبوع من شأن تقارير أفادت عن توتر في العلاقات بينه وبين نتنياهو، فأكد أن إسرائيل "التزمت بالخطة" وحذر حركة حماس من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تتخل سريعا عن سلاحها في إطار صفقة غزة.