وتم نشر خبر حصول نجم سلسلة أفلام "أوشنز" المولود في كنتاكي، وعائلته، في الجريدة الرسمية الفرنسية في مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار الإعلان الحكومي إلى أن المحامية الحقوقية أمل كلوني، حصلت على الجنسية بموجب اسمها قبل الزواج، وهو أمل علم الدين.

كما أشار إلى أن اسم جورج كلوني الأوسط هو تيموثي.

وفي مقابلة مع مجلة "إسكواير" في أكتوبر الماضي، وصف كلوني البالغ من العمر 64 عاما "مزرعتهما في فرنسا" بأنها مقر إقامتهما الرئيسي، وهو قرار اتخذه هو وزوجته البالغة من العمر 47 عاما، مع مراعاة ظروف توأميهما (8 أعوام).

وقال كلوني لمحطة آر.تي.إل في وقت سابق من الشهر الجاري إنه من الضروري بالنسبة له ولزوجته أن يتمكن طفلاهما التوأم ألكسندر وإيلا من العيش في مكان تتاح لهما فيه فرصة الحياة بشكل طبيعي.

وأضاف كلوني للمحطة في الثاني من ديسمبر "هنا، لا يلتقطون صورا للأطفال. لا يوجد أي مصورين صحفيين متطفلين عند بوابات المدارس. هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا".

واشترى الزوجان منزلا في مزرعة بحوالي 10.59 مليون دولار في بلدة برينيول جنوب فرنسا في عام 2021.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية فإن المنزل يضم حمام سباحة وملعب تنس.

وذكر "لدينا منزل أيضا في الولايات المتحدة، لكن أكثر مكان نشعر فيه بالسعادة هو هذه المزرعة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم".