وقال أولوسي باباسي المتحدث باسم شرطة ولاية أوغان في بيان: "كانت السيارة التي تقل أنتوني جوشوا في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته حاليا. كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وأصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج حاليا".

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت صاحب الأصول النيجيرية جوشوا (36 عاما)، عاري الصدر ومحاطا بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.

قال إيدي هيرن مروج مباريات الملاكم البريطاني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه كان في عطلة عائلية و"استيقظ على خبر هذا الحادث".

وأضاف: "نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور".

وأفادت صحيفة "بانش"، أن الحادث وقع على طريق لاغوس إيبادان السريع، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.

وقال شاهد عيان إن جوشوا كان يسافر في موكب من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق.

وأوضح أديينيي أوروغو لصحيفة "بانش": "الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور".

وأضاف في بيان أن كلا الشخصين "صديقان مقربان وعضوان في الفريق"، وهما سينا غامي ولطيف أيوديلي.

وتابع: "ببالغ الحزن، تم تأكيد وفاة صديقين مقربين وعضوين في الفريق، سينا غامي ولطيف أيوديلي، في هذا الحادث المأساوي".

وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري صانع المحتوى على موقع "يوتيوب" الذي تحول إلى ملاكم، الأميركي جايك بول، في نزال أقيم في ميامي، ونقله عملاق البث التدفقي "نتفلكس" بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدرت بـ184 مليون دولار.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق أيضا تايسون فيوري.

وكانت آخر مباراة لجوشوا قبل مواجهة بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر من العام الماضي.