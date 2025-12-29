وقال المسؤول في الشرطة عالم ‌شاه ​بي حسيبوان، إن الحريق في دار "ويردا داماي" للمسنين تم إخماده أخيرا في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح المسؤول أن السلطات لا تزال تحقق في سبب اندلاعه.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "مترو تي في" ⁠الإخبارية، الحريق وهو يلتهم الدار، محولا سماء الليل إلى اللون البرتقالي، وظهر سكان وهم يساعدون أحد ‌المسنين على الخروج من المبنى المحترق.

وقال جيمي روتينسولو رئيس قسم الإطفاء في ‌مانادو للقناة الإخبارية، إن نزلاء الدار كانوا محاصرين داخل المبنى، مضيفا أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا ⁠بحروق.