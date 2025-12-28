وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون الحكم وذلك بعد أن استمعت لدفاع العريان بجلسة، الأحد .

وكانت الدائرة الأولى إرهاب واجهت المدان بأولى جلسات محاكمته بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق العريان وله عدة دواوين وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية في عام 2013 .

وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه وذلك لتقديمه للمحاكمة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط العريان بعد أن ظل هارباً بعد ارتكاب الواقعة في 2015 وصدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي أحالته للمحاكمة بالتهم المشار إليها.