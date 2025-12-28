ووقع الحادث ليلة الجمعة خارج بلدة توتونيكابان على طول طريق يعرف باسم الطريق السريع للأميركيتين.

وقال مسؤولون إن عمال الإنقاذ استغرقوا أكثر من ساعتين لاستعادة الجثث من موقع الحادث وإنقاذ الركاب المصابين.

ولا يزال 15 شخصا يتلقون العلاج من إصاباتهم في المستشفيات المحلية.

وذكر رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "آسف بشدة للمأساة التي وقعت على الطريق السريع للأميركيتين. نحن ننسق كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين".

وتعتبر حوادث الطرق شائعة في غواتيمالا، وهي بلد جبلي حيث يتم تطبيق لوائح النقل بشكل فضفاض، وترتبط العديد من البلدات والمدن بطرق ضيقة ذات مسارين.

وفي أكتوبر، قال المرصد الوطني لسلامة النقل، وهو وكالة حكومية، إن 446 مركبة نقل عام في البلاد تسببت في حوادث خلال عام 2025.

وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل 111 شخصا وإصابة أكثر من 600 شخص حتى شهر أكتوبر.