وأضافت وزارة الداخلية السورية في بيان، أنه عقب تلقي البلاغ، باشرت مديرية الأمن الداخلي في المدينة فورا الإجراءات القانونية اللازمة والتي شملت تطويق موقع الجريمة، وجمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة.

وبحسب وزارة الداخلية، أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث قبل أن يقتل نفسه.

والتحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة، وفق ما أوردته قناة" الإخبارية" السورية اليوم السبت.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر أن التحقيقات الأولية في جريمة القتل في كورنيش البياض بمدينة حماة، كشفت أن أفراد العائلة قتلوا أثناء تناولهم وجبة الفطور صباح الجمعة في منزلهم.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن الجريمة لم تكشف إلا منذ ساعات معدودة أثناء قدوم أحد ذويهم إلى المنزل للاطمئنان عليهم لتغيبهم وعدم القدرة على التواصل معهم منذ الصباح.

وذكرت "الوطن" أن السلاح المستخدم في جريمة القتل بندقية حربية نوع كلاشينكوف.

وأفادت بأن الضحايا هم الأب فراس أنور غنامة (42 سنة) وزوجته الطبيبة أروى محمد غياث القطمة (38 سنة) والأطفال سلمى (14 سنة)، وتالا (12 سنة) وجودي (5 سنوات).