ويدعي إيبو جيسوس، البالغ من العمر 30 عاما، أنه تلقى رسالة من الله تفيد بأن المطر سيهطل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 ديسمبر الجاري.

ومنذ أغسطس الماضي، كرر مزاعمه بأن الله أمره بتكرار مهمة النبي نوح وبناء عدد من السفن الكبيرة لإنقاذ البشر وجميع أنواع الحيوانات من طوفان سيغرق الأرض.

ونشر "إيبوه نوح" العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروج فيها لدعوته، ويمتلك مئات الآلاف من المتابعين على منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وأظهرت مقاطع فيديو ومنشورات للنبي المزعوم وهو يعرض أكواما من الخشب وقوارب صغيرة، ويقول إنها ستنقذ 600 مليون شخص حول العالم عندما يرتفع منسوب المياه.

كما بينت مقاطع أخرى، "إيبوه نوح" ومساعديه وهم يعملون بالمطارق على بناء عدة قوارب، غير أن السفن بدت صغيرة مقارنة بحجم الطوفان الذي يزعم أنه قادم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورغم غرابة ادعاءات الشاب الغاني، فإن آلاف الأشخاص صدقوه، وأقدم بعضهم على بيع منازلهم وممتلكاتهم، فيما تبرع آخرون بأموالهم للنبي المزعوم مقابل حجز مكان لهم على متن السفينة الموعودة.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حشودا تتجمهر في الموقع استجابة لدعوة النبي المزعوم.

وقبيل حلول الموعد الذي حدده، تدخلت السلطات الغانية وألقت القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

ونشر "إيبوه نوح"، قبل موعد الطوفان المزعوم، مقطع فيديو وهو يقود سيارة "مرسيدس-بنز" فاخرة، مرتديا البدلة ذاتها المصنوعة من الخيش، وأرفق الفيديو برسالة جاء فيها: "لقد صمت ثلاثة أسابيع، لقد صليت، لقد طلبت منكم التوبة، لقد تضرعت من أجل غانا والعالم أجمع. كل ما سيحدث هو قضاء الله وقدره".

وأثارت لقطات "إيبوه نوح" وهو يقود سيارة "المرسيدس" الجديدة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين شكك كثيرون في صحة نبوءته بشأن الفيضان.

وقبيل حلول عيد الميلاد، خرج "إيبو نوح" في مقطع فيديو يوضح فيه ما سيقع بعد الموعد الذي حدده.

وقال في المقطع إن الله أخر الطوفان الكارثي المزعوم لبناء المزيد من السفن، بعد تزايد عدد الأشخاص الذين يرغبون في حجز مكان على متن سفينته.

ونصح النبي المزعوم أتباعه بالبقاء في منازلهم، والاستمتاع بعطلة عيد الميلاد إلى حين استكمال بناء السف