وقال شهود لـ"إذاعة إفريقيا العامة" إن اللاعب إيغيرانيزا أيمي غيريك فقد وعيه خلال اللقاء، وتوفي لاحقا أثناء نقله إلى المستشفى، رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه.

وأوضح زملاء اللاعب أن سبب الوفاة يعود إلى اختناقه بعد ابتلاع قطعة نقدية كان يضعها في فمه، في سياق ممارسات مرتبطة باستخدام "التمائم" و"التعاويذ" للاعتقاد أنها تجلب الفوز، وهي ممارسات مثيرة للجدل ومحظورة بموجب لوائح كرة القدم في البلاد.

وكان اللاعب الراحل قد انتقد في تصريحات سابقة انتشار هذه الظواهر في كرة القدم البوروندية، داعيا اللاعبين الشباب إلى التركيز على التدريب والانضباط.

وأشار إلى أن بعض المدربين يتسامحون مع هذه الممارسات أو يشجعونها، رغم أنها، على حد قوله، لا تحقق أي فائدة حقيقية مقارنة بالعمل الجاد.

ودعا صحفيون ومسؤولون رياضيون الاتحاد البوروندي لكرة القدم إلى التدخل لوضع حد لهذه السلوكيات، معتبرين أنها تؤثر سلبا على أداء اللاعبين وتعيق تطور اللعبة.