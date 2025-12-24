ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية، الأربعاء، أن المواطنة اليونانية كانت ضمن الركاب الثمانية الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة من طراز "داسو فالكون 50"، بعد وقت قصير من إقلاعها من تركيا، الثلاثاء.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المواطنة اليونانية كانت من بين أفراد طاقم الطائرة، مضيفة أن السفارة اليونانية في أنقرة لم تبلغ، حتى الآن، بشكل رسمي بوجود مواطنة يونانية بين القتلى.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق أن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبي أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية بوجود عطل كهربائي، وطلبت تنفيذ هبوط اضطراري بعد دقائق من الإقلاع.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، إن الطائرة أقلعت من مطار إيسنبوغا في أنقرة عند الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها الفريق محمد علي أحمد الحداد، وأربعة مرافقين، وثلاثة من أفراد الطاقم، قبل أن تعلن حالة طوارئ عند الساعة 20:33 بسبب عطل كهربائي.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن ملابسات الحادث أو أسبابه النهائية.