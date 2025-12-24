ووفق معلومات طبية، جاءت الوفاة نتيجة توقف كامل في عضلة القلب، بعد سلسلة من المضاعفات الصحية الخطيرة، رغم محاولات متواصلة من الفريق الطبي لإنقاذه خلال الأيام الماضية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية نبأ الوفاة، حيث قال سكرتير عام النقابة، الفنان منير مكرم، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الفنان طارق الأمير توفي بعد صراع مع المرض، مقدما التعازي لأسرته ومحبيه.

وفي تفاصيل الساعات الأخيرة، كشفت الفنانة لمياء الأمير، شقيقة الراحل، أن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع بعد إصابته بعدوى خلال وجوده في العناية المركزة.

وأضافت أن الفنان الراحل كان في حالة غيبوبة تامة، موضحة أن بعض الاستجابات الجسدية التي ظهرت عليه لم تكن دليلا على الإفاقة، وإنما ردود فعل لا إرادية وفق التقييم الطبي.

ويعد الأمير من الوجوه الفنية التي ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية منذ تسعينيات القرن الماضي، وشارك في أفلام من بينها عسل أسود، اللي بالي بالك، عوكل، وصنع في مصر. كما خاض تجربة التأليف السينمائي، وشارك في كتابة عدد من الأعمال من بينها كتكوت، مطب صناعي، والحب كده.