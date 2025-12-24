وكان هيرتنر، مدافع هامبورغ أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، يستمتع بتجربة التلفريك في منتجع سافن كوك شمالي مونتينغرو، عندما سقط من ارتفاع حوالي 70 مترا، مما أدى إلى وفاته.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أحد العربات انفصلت عن الكابل الخاص بها، وسقطت على جهة جلوس اللاعب الذي سبق له تمثيل منتخب ألمانيا في فئات الشباب.

وأضافت أيضا أن زوجة اللاعب أصيبت بجروح خطيرة وكسر في الساق، بعدما علقت تحت العربة.

وأشارت إلى إصابة 3 سياح آخرين في الحادث الذي يخضع للتحقيق، بينما تم إغلاق محطة التزلج مؤقتا.

وتنقل هيرتنر طوال مسيرته بين عدة أندية مغمورة، علما أنه شارك في 95 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ولم يسبق له اللعب في الدرجة الأولى "بوندسليغا".