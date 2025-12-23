وقبيل بداية المباراة، وفي لحظة عزف الأناشيد الوطنية، وجه المخرج عدسته نحو منتخب زيمبابوي أثناء عزف النشيد الوطني المصري، وظهر اللاعبون صامتين ولا يتفاعلون مع النشيد، فيما كان يسمع صوت اللاعبين المصريين وهم يرددون كلمات نشيدهم الوطني.

وتدارك المخرج الخطأ في الثواني الأخيرة من عزف النشيد حين انتقلت الكاميرا إلى لاعبي الفراعنة ليظهر القائد محمد صلاح.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وسخر المتابعون من الواقعة واصفين إياها بـ"الخطأ الفادح".

وعلى أرضية ملعب أدرار بمدينة أكادير، قاد محمد صلاح الفراعنة للفوز بهدفين مقابل واحد على زيمبابوي في مستهل مشوارهم في "الكان".

واستطاع المصريون قلب تأخرهم بهدف مبكر سجله برانس دبي لزيمبابوي لفوز عبر هدف عمر مرموش ومحمد صلاح في الوقت القاتل.

وبذلك، حصد "الفراعنة" أول 3 نقاط لهم في البطولة ويحتلون المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف جنوب إفريقيا التي تصدرت المجموعة عقب فوزها بنفس النتيجة على أنغولا.