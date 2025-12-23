ونشر يامال، الإثنين، أول فيديو على قناته في يوتيوب، كشف فيه عن تفاصيل حياته، والشقة الصغيرة التي عاش فيها، وذلك قبيل انتقاله إلى مسكن جديد.

وعلى مدى أكثر من 10 دقائق، اصطحب مهاجم "البلوغرانا" متابعيه في جولة داخل الشقة التي يعيش فيها منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، والمكوّنة من 3 غرف.

وفي أقل من 20 ساعة من نشره، حصد فيديو الجولة في المنزل أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وآلاف التعليقات والإعجابات.

واعترف اللاعب ذو 18 ربيعا أنه ليس "منظما جدا"، مشيرا إلى أكوام الملابس المتراكمة في كل أجزاء الشقة.

وأوضح يامال أنه سينتقل إلى شقة جديدة، وبدأ في جمع كل أغراضه.

وأظهر الفيديو يامال وهو يتفحص بعض معلقاته والجوائز الفردية التي حققها منذ بدء مسيرته الكروية، منها جائزة كوبا وجائزة أفضل لاعب في اليورو، وعدة جوائز أخرى تزين خزانته الخاصة.

وإلى جانب المطبخ الذي قال إنه "لا يدخله أبدا"، كشف يامال بعض الجوانب عن شخصيته، كحبه لرائحة الفانيليا، إذ تنتشر معطرات الجو في جميع أنحاء الشقة.

وقال: "لا أحب سوى رائحة الفانيليا، كل شيء في منزلي يجب أن تفوح منه رائحة الفانيليا".

وتحدث نجم النادي الكتالوني عن شغفه الكبير بالبسكويت قائلا: "أحاول دائما أن أنام مبكرا كي أستيقظ في منتصف الليل وأتناول البسكويت، أعشق ذلك، إنه مخططي المفضل". وأضاف ضاحكا: "ولهذا لا يمكن أن تكون لدي صديقة، لأنني أستيقظ في منتصف الليل".

وخلال الجولة عرض يامال مجموعته الكبيرة من أجهزة ألعاب الفيديو، بما في ذلك جهاز البلايستيشن الذي وصفه بـ"زوجتي الوفية"، إضافة إلى أسطوانة موقعة من مغني الراب دكتور دري، قائلا بفخر: "ربما لا أملك منزل 50 سنت، ولكن انظروا إلى هذه الجوهرة الصغيرة".

وفي الطابق العلوي تضم غرفته الخاصة شرفة لا يستخدمها حفاظا على خصوصيته، وقال متحسرا: "كنا نظن أنها ستكون رائعة في الصيف، لكن في النهاية لم نضع حتى وسائد على الأريكة خوفا من أن يرانا الناس".