تُعيد الهوية الصوتية الجديدة تصور العناصر الطبيعية في المملكة على شكل أصوات عصرية تم تجسيدها من خلال مزج مقاطع صوتية من مختلف مناطق المملكة بما فيها الصحاري والأودية مع نغمات صوتية مستقبلية، بهدف خلق مزيج من الطبيعة والتكنولوجيا في أصوات ملهمة يتردد صداها عالمياً، كما سيتم تقديم هذه التجربة الصوتية الفريدة من خلال جميع تجارب التواصل مع العملاء لتشمل مراكز ونقاط التواصل المباشر، بدءاً من الفعاليات والأنشطة والمواد التسويقية إلى الأصوات المسموعة داخل متاجرها ومركز الاتصال.

وسيتاح لعملاء "سير" أيضاً الاستمتاع بأكثر من ثلاثين صوتاً فريداً مستوحاة من هوية العلامة التجارية، اثناء تجربتهم لتمنحهم تجربة شخصية غامرة تعزز من هوية "سير" الفريدة في عالم السيارات.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "سير": "تجسد الهوية الصوتية نبض علامتنا التجارية؛ إذ تعكس التزامنا بتطوير صناعة متجذرة في صميم القيم والثقافة السعودية، وتكرّس في الوقت نفسه رؤية مستقبلية تتوافق مع جوهر "سير" كعلامة تجارية طموحة ورفيقة درب جديرة بالثقة، وستكون هذه الأصوات وسيلتنا المبتكرة للتواصل مع الجمهور بما يعزز مكانة "سير" في عالم السيارات".

ويعتمد التأليف الموسيقي لتجربة "نبض الأرض" الصوتية على شبكة إيقاعية من 32 نبضة تعكس اثنين وثلاثين شريطًا ضوئيًا في المصابيح الأمامية والخلفية لسيارات "سير"، وتحتفي في الوقت نفسه بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932.

ويعتمد تصميم الهوية الصوتية على ثلاثة مبادئ أساسية: تكريس مكانة "سير" كعلامة أصيلة تعبر عن ثقافة المملكة؛ وإرساء معايير جديدة لمستقبل التنقل من خلال أصوات جريئة ومبتكرة؛ وتجسيد طموح العلامة التجارية من خلال نغمات نقية ورقيقة تضفي شعوراً بالأناقة والفخامة.

تعتبر هذه التجربة السمعية الرائدة بمثابة صوت موسيقي لشركة "سير"، حيث تتكامل مع تقنياتها المتطورة استعداداً لإطلاق طرازاتها الأولى في عام 2026. ولاستكشاف الهوية الصوتية الفريدة "نبض الأرض"، والاستماع إلى أصوات "سير" ، يمكن للمستخدمين زيارة موقع "سير" الإلكتروني: "نبض الأرض" www.ceermotors.com/pulse-of-the-land

وأُطلقت شركة "سير" في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون".

تركز "سير" على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من "بي إم دبليو" في عمليات التطوير، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن "سير" من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.