وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، إن رانسون توفي منتحرا في يوم الجمعة.

وذكرت سجلات مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس، أن رانسون قام بشنق نفسه في مستودع، دون ذكر تفاصيل تتعلق بدوافع الممثل للإقدام على هذا الفعل.

وظهر رانسون لآخر مرة على التلفزيون في حلقة من الموسم الثاني من مسلسل "بوكر فيس" التي بُثت في يونيو الماضي.

كما أدّى رانسون دور زيغي سوبوتكا، نجل عامل الموانئ في بالتيمور فرانك سوبوتكا، في الموسم الثاني من مسلسل "ذا واير".

وشارك رانسون أيضا في مسلسلات أخرى، من بينها Generation Kill وTreme، وBosch.

كذلك ظهر رانسون في أفلام عديدة أبرزها Mr. Right و The Black Phoneو Prom Night و Tangerine.

وكان الممثل قد كشف في إحدى مقابلاته عام 2016، أنه أقلع عن تعاطي المخدرات، وذلك بعد خمس سنوات من الإدمان.

وفي عام 2021، كشف رانسون أنه تعرض لاعتداء جنسي متكرّر من جانب مدرسه الخصوصي داخل منزل عائلته في فينيكس بماريلاند، عام 1992.