ونقلت وزارة النقل المصرية في صفحتها على "فيسبوك" بيانا صادرا عن الهيئة العامة للنقل النهري جاء فيه: "أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في بيان صادر عنها مساء الأحد أنه في تمام الساعة 8 مساء اليوم وقع حادث تصادم بين 2 فندق عائم بمنطقه هويس إسنا وذلك أثناء تحرك الفندق المسمى أوبرا من أسوان إلى الأقصر".

وأضاف البيان أن الفندق "أوبرا وبعد عبوره هويس إسنا بمسافه كيلومترين فوجئ بقيام سائق الباخرة بوريفاج المتحرك من الأقصر في اتجاه أسوان بعمل مناورة حادة من أمامه مخالفا قواعد الملاحة بإعطاء أولوية المرور للفندق المبحر (المتحرك مع اتجاه حركه المياه) للوقوف على مرسى الحديقة الدولية".

وتابع البيان: "نتج عن الحادث انبعاج بمقدمه الفندق أوبرا وتهشم 3 كبائن من الفندق بوريفاج ووفاة إحدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وإيقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج وإحالة الواقعة للنيابة المختصة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيدة المتوفاة في الحادث، سائحة إيطالية الجنسية، تبلغ من العمر 50 عاما.

ووفق وسائل إعلام مصرية فقد أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.