ووقعت الحادثة عقب احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، وامرأة كانت بصحبته للاشتباه في تورطهما في سرقة سلع من متجر.

وبينت لقطات الفيديو، تحول الموقف من استجواب اعتيادي إلى مواجهة مسلحة في غضون ثوان. وبينما كان الضابط يستعد لتدقيق بيانات المشتبه بهما، أخرج الشاب مسدسا كان يخفيه في حقيبة كتفه ووجهه مباشرة نحو الضابط.

وسمع في الفيديو صوت "نقرة" صادرة عن السلاح مرتين، مما يشير إلى تعطل المسدس وفشله في إطلاق الرصاص. وفي تلك اللحظة، تدخل موظف أمن في المتجر محاولا شل حركة المشتبه به، مما أتاح للضابط السيطرة على الموقف وتثبيت الشاب على الأرض حتى وصول التعزيزات.

وفي حديثه مع زملائه عقب الحادثة، أقر الضابط بأنه لم يكتشف السلاح المخبأ أثناء التفتيش الأولي، مشيرا إلى أنه تلقى إخطارا لاسلكيا قبل لحظات من الهجوم يفيد بأن المتهم مطلوب للعدالة ويصنف كشخص "مسلح وخطير".

وقال الضابط إنه كان بصدد استخدام السلاح الوظيفي، إلا أنه أحجم عن إطلاق النار خشية إصابة موظف المتجر الذي كان يصارع المشتبه به لنزع سلاحه.