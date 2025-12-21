وشهد الظاهرة الفلكية، التي تأتي ضمن أكثر من 22 ظاهر فلكية تشهدها المعابد والمقاصير المصرية التي تنتشر بمدن مصر التاريخية، المئات من السياح من الأجانب والمصريين الذين تقدمهم نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أحمد أبوزيد.

وبحسب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، فقد تسللت أشعة الشمس لتضيء ظلمة الغرف المقدسة للإله "مون رع" الذي اتخذ من معابد الكرنك في طيبة، عاصمة مصر القديمة - الأقصر حاليا، مقراً له، وذلك في يوم الانقلاب الصيفي الذي يُصادف اليوم الأحد 21 ديسمبر، مُعلنة بداية فصل الشتاء.

وأعلن "أبوزيد"، في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، عن إطلاق مبادرة تحمل عنوان "الكرنك مرصد فلكي عالمي قديم".

وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على معابد الكرنك الأثرية وتصنيفها ضمن قائمة أهم المواقع الفلكية في العالم وأداة لرصد حركة الزمن وتغيرات الفصول على مر العصور، وتعزيز مكانة مدينة الأقصر كمقصد سياحي لعشاق الفلك بالعالم، بجانب كونها أحد العواصم العالمية للسياحة الثقافية.