وجاء القرار بمناسبة احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.

وتضم محمية محمد بن زايد الطبيعية قسما للزوار، يحتوي على حيوانات وطيور المنطقة، بالإضافة إلى قسم آخر للحفاظ على الريم البحريني والمها العربي.

ويأتي الأمر من الملك تقديرا للدور الذي يبذله رئيس دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومواقفه التي تتسم بأسمى معاني المحبة والمودة تجاه مملكة البحرين وشعبها.