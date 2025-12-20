وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة في كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع" دعما لابنها الفنان أحمد الفيشاوي، حيث نشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب صورا للزيارة عبر صفحته في "فيسبوك".

وتعد سمية الألفي من الأسماء البارزة في الدراما والسينما المصرية، وهي زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ووالدة أحمد الفيشاوي.

ولدت سمية الألفي في 23 يوليو 1953 بمحافظة الشرقية، ودرست علم الاجتماع قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث بدأت مسيرتها في سبعينيات القرن الماضي عبر التلفزيون والمسرح.

وكان ظهورها الأول في مسلسل "أفواه وأرانب" إلى جانب محمود ياسين وفريد شوقي وفاتن حمامة، ثم شاركت في عدد من المسرحيات والأفلام قبل أن تترسخ مكانتها كإحدى نجمات الدراما المصرية.

وقدمت خلال مسيرتها أعمالا أصبحت من العلامات البارزة في التلفزيون المصري، بينها: علي بيه مظهر و40 حرامي، الراية البيضاء، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، منشية البكري، القرداتي، لدينا أقوال أخرى، وغيرها,