وبحسب التقارير، تمكّن أفراد الأمن في المتجر من كشف محاولة السرقة بعد الاشتباه بقيام امرأتين بإخفاء عدد كبير من قطع الملابس تحت ملابسهما، في محاولة لمغادرة المتجر دون دفع ثمنها.

وأظهرت مقاطع مصوّرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب السرقة المتّبع، حيث بدت إحدى المشتبه بهما وقد أخفت العديد من القطع تحت بنطالها.

وعلى إثر ذلك، استدعى أمن المتجر الشرطة البلدية في سان بيدرو، التي حضرت إلى المكان وأكدت الواقعة، قبل أن تقوم بتوقيف المرأتين، وهما سوسانا (52 عامًا) ولورديز (51 عامًا).

وتم نقل الموقوفتين إلى النيابة العامة، حيث وُضعتا رهن التحقيق لتحديد وضعهما القانوني بتهمة السرقة من محل تجاري.

وأوضحت السلطات أن عدد القطع التي حاولت المتهمتان سرقتها بلغ 21 قطعة ملابس، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10 آلاف و159 بيزو مكسيكي.