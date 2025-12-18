وأكد مكتب قائد الشرطة وقوع عدة وفيات واندلاع حريق كبير إثر تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في كارولاينا الشمالية.

ويقوم كل من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.

وأظهرت لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مسعفين وعناصر طوارئ يهرعون إلى المدرج، بينما كانت نيران مشتعلة بالقرب من حطام الطائرة المتناثر.

وأفاد مطار ستيتسفيل الإقليمي على موقعه الإلكتروني بأن المطار يوفر مرافق للطيران للشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في أميركا والعديد من فرق سباق السيارات ناسكار.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، كما لا يعرف بعد ما إذا كان هناك ناجون أو هوية الركاب وقت الحادث.

وتقع مدينة ستيتسفيل على بعد نحو 72 كيلومترا شمال مدينة شارلوت.