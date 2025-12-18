وقام ميسي، في الأيام الماضية بجولة في الهند امتدت لثلاثة أيام، مر فيها عبر مدينة كولكاتا، وحيدر آباد، ومومباي، ونيو دلهي.

تحولت زيارة النجم الأرجنتيني إلى مدينة كولكاتا إلى مشهد فوضوي، بعدما غادر أسطورة كرة القدم ملعب "سولت ليك" بعد أقل من 20 دقيقة، وسط غضب عارم من الجماهير التي ألقت زجاجات وكراسي من المدرجات احتجاجا على ما وصفته بـ"سوء التنظيم".

وقررت السلطات الأمنية إخراج ميسي رفقة زميليه في فريق إنتر ميامي الأميركي لويس سواريز ورودريغو دي باول، من الملعب بعد احتدام الغضب وبدء أعمال التخريب.

ومن ثم انتقلت الجولة إلى مركز "فانتارا" العالمي لإنقاذ الحياة البرية والمحافظة عليها في جامناغار، المملوك للملياردير الهندي موكيش أمباني، حيث أهدى أنانت أمباني، ابن موكيش، لميسي ساعة "ريتشارد ميل 003-V2 GMT توربيون" "نسخة آسيا" النادرة جدا.

ووضع النجم ذو 38 عاما، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، الساعة في معصمه فور استلامها.

وتقدر قيمتها بـ1.1 مليون دولار أميركي، وما جعلها مميزة أكثر هو أنه لا يتوفر منها سوى 12 نسخة حول العالم، وفقا لصحيفة"ميرور" البريطانية.

واختتم ميسي جولته، مساء الثلاثاء، ونشر رسالة مؤثرة على صفحته الرسمية على منصة "إنستغرام" شكر فيها الجماهير الهندية على حفاوة الاستقبال.

وقال ميسي: "ناماستي الهند! يا لها من زيارات رائعة إلى دلهي ومومباي وحيدر آباد وكولكاتا. شكرا على الترحيب الحار، والضيافة الرائعة، وجميع تعبيرات الحب طوال جولتي. آمل أن يكون لكرة القدم مستقبل مشرق في الهند!".