وكان أرنيت يعاني من سرطان في البروستات.

واشتهر بيتر أرنيت الذي حاز جائزة بوليتزر سنة 1966 تقديرا لتغطيته الحرب في فيتنام لحساب وكالة أسوشيتد برس "آيه بي"، بتغطيته للحروب خلال مسيرته الطويلة الممتدّة على عقود، من فيتنام إلى السلفادور مرورا بالخليج.

وسطع نجمه عالميا كمراسل إخباري في فيتنام من 1962 حتّى نهاية الحرب عام 1975 وهو كان يرافق الجنود في مهمّاتهم.

وكان من بين آخر المراسلين الذين غادروا سايغون عقب سقطوها بين أيدي الشيوعيين.

وبقي يتعاون مع "آيه بي" حتّى 1981 قبل أن يلتحق بشبكة "سي إن إن".

وفي عام 1991، سافر أرنيت إلى بغداد مع اندلاع حرب الخليج الأولى وأجرى مقابلة مع صدام حسين.

وذاع صيته بفضل نقله الحيّ للأحداث، أحيانا بواسطة هاتفه الخلوي ومن غرفته في الفندق.

واستقال من "سي إن إن" عام 1991 بعدما سحبت الشبكة تقريرا أعدّه قال فيه إن غاز السارين القاتل استخدم على جنود أميركيين منشقّين في لاوس عام 1970، إبّان الحرب في فيتنام.

وغطّى أرنيت المكرّم بجوائز عدّة حرب الخليج الثانية لحساب "إن بي سي" و"ناشونال جيوغرافيك".

وأجرى مقابلة مع أسامة بن لادن في مارس 1997 "في مكان ما في أفغانستان"، قبل 4 سنوات من هجمات 11 سبتمبر.

وغادر "إن بي سي" عام 2003 بعدما أعطى مقابلة للتلفزيون العراقي انتقد فيها استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية.

ولد بيتر أرنيت في 13 نوفمبر 1934 في ريفرتون في نيوزيلندا وبدأ مسيرته بالتعاون مع صحيفة "ساوثلاند تايمز" المحلية قبل الانتقال إلى تايلاند للعمل مع صحيفة صادرة بالإنجليزية.

وهو حصل على الجنسية الأميركية وأقام في جنوب كاليفورنيا اعتبارا من 2014 مع زوجته نينا نغوين وولديهما إلسا وأندرو، وفق الإعلام الأميركي.

وأصدر في عام 1995 مذكّراته تحت عنوان "مباشرة من ساحة المعركة: من فيتنام إلى بغداد، 35 عاما في مناطق الحروب في العالم".