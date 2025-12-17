وعرف مسار السياسي لترامب باستعماله عبارات جذابة وتعابير غريبة، وأصبح عبارة الشكر هذه توقيعا ملفتا للنظر إذ يستخدمها باستمرار على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في حين استخدمها لمرة واحدة فقط على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ولايته الأولى، ومنذ إعادة انتخابه في يناير قال ترامب عبارة شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر" 190 مرة، وفقا للصحيفة.

وأشارت المصدر إلى أن ترامب أشتهر في ولايته الأولى بعبارة "استمع!"، وعبارة "أنت مطرود" عندما كان رئيس برنامج تلفزيوني.

وذكرت الصحيفة، أن عبارة الشكر هي لغة أعمال تتناقض مع كلام ترامب المندفع عادة، وقالها في مختلف السياقات، من بينها التفاخر بتدمير غواصة يشتبه في أنها تحمل المخدرات، وتهديده بأن واشنطن لا تملك سوى خيار تدمير حركة حماس، إلى جانب اعتباره بأن بث المحكمة العليا في شرعية نظام تعريفات الجمركية الذي أقره مسألة حياة أو موت. وفي إحدى المرات أرفق ترامب عبارته بـ11 علامة تعجب.

وأكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، أن ترامب هو من يكتب كل منشوراته على منصة "تروث سوشيال"، بما في ذلك عبارة الشكر الصغيرة.

وعند سؤاله عن الهدف من هذه العبارة، أوضح تشيونغ: "يتواصل (ترامب) بشكل مباشر وحاسم دون أي غموض، عندما ينهي الرسالة بهذه العبارة فهي نهاية حزم. أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الأميركيين يصوتون له بالأغلبية الساحقة هو أنه واضح وموجز، لا هراء ولا ألعاب".

ومن جهته قال أليكس برويسويتز، مستشار ترامب الذي يساعده في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "أعتقد أنه لاحظ شعبيتها خلال نصف العام الماضي تقريبا"، مضيفا أن ترامب يعرف طريقة ترويج الصيحات.

وأوضح تحليل "واشنطن بوست"، أن ترامب استخدم هذه العبارة كثيرا في يونيو عند تقديم تحديثات حول حرب الإثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران، ومشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت النووية، ومنذ ذلك الحين غدت مشهورة بين العديد من المحافظين والحسابات الداعمة لهم.

وأوضحت مدربة آداب الأعمال، جاكلين ويتمور، أن هذه العبارة قديمة جدا ويستخدمها كثيرون لإنهاء الرسائل.

المعنى الحقيقي للعبارة ليس شكر شخص ما على الاهتمام بالأمر، قالت ويتمور، بل إنها طريقة مهذبة أو حازمة لطلب القيام بشيء ما لهم. قدمت مثالل: "سنذهب في إجازة. هل يمكنك الاعتناء بخدمة الحديقة؟ شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".