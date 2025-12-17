وأقرّ مارك تشافيز بتورطه في مساعدة الممثل الذي جسّد شخصية تشاندلر في المسلسل الشهير، للحصول على "الكيتامين" بشكل غير قانوني.

وحُكم على تشافيز بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر و300 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وتشافيز هو واحد من خمسة مشتبه بهم متورطين في وفاة الممثل، وفقا للقضاء الأميركي.

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول "الكيتامين" تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب.

لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.

ويشتبه في أن الطبيب الرئيسي الملاحق في القضية سلفادور بلاسينسيا أدّى دورا أساسيا في وفاته، مع أنه لم يُزوّد الممثل بـ"الكيتامين" الذي قتله.

وأظهر التحقيق أن بلاسينسيا تولى تنظيم "استغلال" الممثل، وحُكم عليه بالسجن 30 شهرا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".

وسبق للسلطات أن أوضحت أن عبوات "الكيتامين" لم تكن تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ 2000 دولار.