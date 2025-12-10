كان جيم كوفي وابنه بيتر كوفي يسافران على الطريق السريع I-95 حوالي الساعة 5:45 مساء، وقاما بتسجيل طائرة بيتشكرافت 55 الصغيرة متعددة المحركات وهي تحلق فوقهما قبل أن تسقط على سيارة تويوتا كامري أمامهما مباشرة.

أدى الاصطدام إلى سحق سيارة السيدان باتجاه الحاجز الإسمنتي وتناثر الحطام عبر المسارات المتجهة جنوبا، مما أجبر شرطة الطرق السريعة على إغلاق الطريق السريع لحين وصول طواقم الطوارئ.

أكدت دورية الطرق السريعة في فلوريدا أنه تم نقل سائقة سيارة الكامري، وهي "امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً"، إلى مستشفى فييرا مصابة بـ "إصابات طفيفة". أما الطيار وراكبه البالغ من العمر 27 عاما فقد "غادرا الموقع دون أن يصابا بأذى" ورفضا النقل إلى المستشفى.

وفي سرده لتفاصيل اللحظة لشبكة "سبيكتروم نيوز 13"، قال بيتر كوفي: "لاحظت وجودها، لأن الطائرة كانت هناك، فقلت في نفسي: 'آمل أن تهبط على الجانب'. اعتقدت أنها ربما ستحاول المناورة وتتجنب ضرب السيارة، لكن بام، ضربت العجلة مباشرة مؤخرة السيارة".

وأضاف جيم كوفي: "لحسن الحظ، لم تنقلب السيارة، بل انضغطت واتجهت نحو الجانب".

لم يوضح المسؤولون بعد ماهية المشكلة التي أدت إلى الهبوط المفاجئ، والذي يخضع الآن لتحقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).