ويمتد "سيورا" على مساحة تتجاوز مليوني قدم مربع، ويجسد ملاذا شاطئيا مستوحى من مفهوم "إيكيغاي" الياباني للسعي نحو حياة هادفة ومليئة بالمعاني، بما يعزز السعادة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يقدم رؤية معمارية مبتكرة تعكس في تصميمها فلسفة الحدائق اليابانية، لتعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمكان ضمن بيئة تتناغم فيها الهندسة المعمارية والطبيعة والصحة والعافية والمجتمع في انسجام تام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بيوند للتطوير العقاري"، عادل تقي: "منذ انطلاقة "بيوند" في عام 2024، كان هدفنا واضحا وهو توسيع آفاق التجارب المعيشية لتطال شريحة أوسع، وتقديم قيمة حقيقية تثري أسلوب الحياة وترفع معايير جودة العيش".

وأضاف "في عام واحد فقط، نجحنا في إطلاق 9 مشاريع بارزة ساهمت في ترسيخ حضورنا وتعزيز ثقة السوق برؤيتنا المستقبلية. ويسرني اليوم الإعلان عن "سيورا"، ثاني مخطط رئيسي لنا ضمن مسيرتنا الاستراتيجية للتوسع على الواجهات البحرية في دبي، على مساحة تتجاوز مليوني قدم مربع وبمساحة بنائية تصل إلى 2.7 مليون قدمٍ مربع، في موقع استثنائي على جزر دبي".

وتابع تقي: "يشكل "سيورا" رؤية مستقبلية متكاملة لأسلوب الحياة العصري بجوار البحر، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة، وتضع الصحة والحركة والتفاعل الإنساني في قلب التخطيط الحضري"

وأوضح أن "المخطط يوفر بيئة متوازنة تشجع ثقافة المشي وركوب الدراجات، وتدعم نمط حياة صحي ونشط، وترسخ الارتباط العميق بالطبيعة عبر تصميم يرتقي بتفاصيل الحياة اليومية. ما نقدمه في "سيورا" يتجاوز تطوير وجهة سكنية، بل هو تأسيس لمجتمع نابض بالحياة يجمع السكن والضيافة والتجزئة الراقية ضمن منظومة واحدة متكاملة، تسهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية للعيش والاستثمار".

وخلال العام الماضي، حققت "بيوند" إنجازات استثنائية شملت إطلاق 9 مشاريع جديدة، واستقطاب مستثمرين ومستخدمين نهائيين من أكثر من 40 دولة، وحققت مبيعات تجاوزت 10 مليارات درهم إماراتي، ما يعكس ثقة السوق برؤيتها ودورها المتنامي في قيادة مشهد التطوير العقاري في دبي.

مساحات طبيعية

وصمم "سيورا" كوجهة مخصصة للمشاة بالكامل، حيث تنساب الحركة دون مركبات فوق سطح الأرض، وتبقى مواقف السيارات والبنية التحتية تحت مستوى الأرض حفاظا على الهدوء والجمال الطبيعي للمكان.

كما تشكل المساحات الطبيعية أكثر من 70 في المئة من إجمالي المشروع، بما في ذلك ما يزيد على 1.5 مليون قدم مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة التي تمنح السكان الراحة وتعزز تواصلهم اليومي مع الطبيعة.

ويرسخ امتداد الشاطئ لمسافة 6 كيلومترات حضور البحر في تفاصيل الحياة اليومية، ليجعل من المياه عنصراً أساسياً في التجربة المعيشية والرفاهية في "سيورا".

وتنساب المسارات المظللة والتراسات الخضراء في "سيورا" ضمن شبكة مترابطة تشجع على الحركة اليومية بسهولة وراحة، وتوفر لحظات تواصل اجتماعي في أجواء طبيعية تتكامل فيها النباتات مع الإطلالات المفتوحة.

وتخلق هذه الممرات بيئات مناخية ألطف تدعم أسلوبَ حياة نشطا مرتكزا على التناغم مع الطبيعة وانسيابية التجربة الحياتية.

تعزيز البعد الثقافي

ولتعزيز البعد الثقافي والبعد الجمالي للوجهة، تحتضن المساحات العامة في "سيورا" أعمالا فنية إبداعية مستوحاة من الفلسفات اليابانية. وبذلك تتحول كل خطوة داخل المشروع إلى تجربةٍ حسّيةٍ مُلهمة، تجعل الحركة جزءاً من رحلةٍ ثقافيةٍ ترتقي بجودة الحياة اليومية وتُضفي على المكان روحاً معبّرة وهويةً متفرّدة.

وتتجسد الاستدامة في جوهر المخطط من خلال ثلاثة عناصر طبيعية مستوحاة من فلسفات الحدائق اليابانية، تشكّل منظومة تصميمية متكاملة تعيد صياغة علاقة الإنسان مع البيئة المحيطة. فـعنصر الرياح "كازه" يوجّه كيفية توظيف نسيم البحر لتعزيز التهوية الطبيعية ورفع مستوى الراحة الخارجية، بينما يعيد عنصر الماء "ميزو" حضوره بوصفه وسيطا تبريديّا يعكس الضوء ويلطّف المناخ المحلي ويعيد التوازن والسكينة للمكان.

ويكمل عنصر الظل "كاغي" المشهد عبر ضبط انسجام الضوء والظل، مؤثّراً في توجيه الكتل العمرانية وتظليلها واختيار موادها للحدّ من اكتساب الحرارة وتحقيق الراحة بشكلٍ طبيعي.

ويمثل "سيورا" الانطلاقة الأولى لمجموعةٍ من المشاريع المستقبلية لشركة "بيوند" على جزر دبي، بما يعزز دورها في صياغة مستقبل الواجهة البحرية للإمارة، والارتقاء بمعايير الحياة الهادفة التي تتمحور حول التصميم وجودة العيش.