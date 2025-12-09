وأصدرت منظمة ملكة جمال الكون بيانا صحفيا تحدثت فيه عن تطورات حالة هنري الصحية، وقدمت تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

ووفق البيان، عانت المتسابقة (28 عاما) من نزيف داخل الجمجمة مع فقدان للوعي وكسر وجروح في الوجه وإصابات أخرى كبيرة نتيجة السقوط من فتحة في المنصة أثناء جولة المسابقة التمهيدية.

ونقلت على الفور إلى العناية المركزة في بانكوك حيث بقيت في حالة حرجة تحت المراقبة العصبية المستمرة، ولا تزال بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة على مدار الساعة.

وأضافت المنظمة أنها ستقوم بإعادتها إلى جامايكا في الأيام القليلة المقبلة برفقة فريق طبي متكامل، وسيتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لمواصلة العلاج والتعافي.

وتعهدت المنظمة بتغطية جميع نفقات العلاج الطبي والإقامة في المستشفى وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى تكاليف إقامة ومعيشة والدة هنري وأختها في تايلاند.

كما أكدت التزامها بتمويل رحلة العودة الطبية المرافقة وتغطية جميع النفقات الطبية المستقبلية الناجمة عن الحادث.

وأعربت عائلة هنري عن امتنانها العميق لمنظمة ملكة جمال الكون لما وصفته بـ"التعاطف والوقوف إلى جانب العائلة خلال هذه الفترة الصعبة".

يذكر أن الحادث وقع خلال جولة فستان السهرة في المسابقة التمهيدية ببانكوك، حيث سقطت هنري من المنصة.

وتعتبر غابرييل هنري طبيبة عيون ومؤسسة جمعية خيرية تعنى بمساعدة ضعاف البصر في جامايكا.

وقد أدى سقوطها إلى إخراجها من المنافسة في المسابقة التي توجت في نهايتها ملكة جمال المكسيك، فاطمة بوش فيرنانديز، بلقب ملكة جمال الكون 2025.