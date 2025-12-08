وكانت آخر حالة وفاة مؤكدة لامرأة أصيبت بسكتة قلبية، خلال الواقعة التي حدثت الأحد، عند منحدرات لوس غيغانتس في منطقة سانتياغو ديل تيدي.

وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق مقتل رجلين وامرأة.

وحاول المسعفون إنعاشها ونقلها جوا إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها هناك في وقت لاحق.

وأفادت خدمات الطوارئ في جزر الكناري بأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن امرأة أخرى جرفتها الأمواج.

وبحسب تقارير إعلامية، تمكن العديد من الأشخاص ممن جرفتهم الأمواج، من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج، الأحد.