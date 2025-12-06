وأكدت الهيئة أن التفشي أُبلغ عنه في 30 نوفمبر، حيث تم رصد 101 إصابة، منها 95 بين الركاب و6 بين أفراد الطاقم، في واحدة من أكبر حالات العدوى المبلغ عنها مؤخراً على متن سفينة سياحية.

ووفق بيانات خدمة التتبع "فيسلفايندر"، فإن السفينة التي ترفع العلم الإيطالي، تتواجد حاليا قرب مدينة كولون الساحلية في بنما، على مدخل قناة بنما، ضمن رحلة بحرية حول العالم تمتد من نوفمبر الجاري حتى مارس 2026، بمشاركة نحو 2000 راكب.

من جهتها، وصفت شركة "عايدة" ما حدث بأنه "انتشار لعدوى موسمية نموذجية شائعة في فصل الشتاء"، مؤكدة أن السفينة اتخذت إجراءات إضافية للحد من تفشي الفيروس، وأن عدد الإصابات بدأ في التراجع.

ويعرف فيروس "نورو" بأنه أحد أبرز أسباب التهابات المعدة والأمعاء الحادة، وينتشر بسرعة في الأماكن المغلقة مثل السفن السياحية، وتتمثل أعراضه في القيء المفاجئ، الإسهال، الغثيان، والضعف العام.

وتعد "عايدة كروز" الشركة الرائدة في سوق الرحلات البحرية الألماني، وهي تابعة لمجموعة "كارنيفال" العالمية، أكبر مشغل لسفن الرحلات البحرية في العالم.